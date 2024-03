Soirée Initiation au rock et caritative Salle des Fêtes Frelinghien, samedi 30 mars 2024.

Soirée Initiation au rock et caritative soirée dansante organisée par l’association ça pic ! 30 et 31 mars Salle des Fêtes Sur réservation – 15€/adulte et 8€/enfant

Début : 2024-03-30T19:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-31T00:00:00+01:00 – 2024-03-31T03:00:00+02:00

Venez vous restaurer à partir de 19h30, et apprendre quelques pas de rock avec notre professeur d’exception

Ensuite, la soirée continuera et vous pourrez vous amuser grâce a l’ambiance assurée par notre DJ.

Pour ceux ne souhaitant ni se restaurer et ni participer au cours de rock, le tarif est de 10€ pour une entrée à partir de 22h30.

La soirée se terminera sous les coups de 3h.

L’ensemble des bénéfices seront reversés à une association

Tenue correcte, exigée.

Service d’ordre sur place.

Salle des Fêtes Route d’Armentières, Frelinghien Frelinghien 59236 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 66 06 22 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ca-pic/evenements/soiree-dansante-et-initiation-rock-caritative-a-frelinghien »}]