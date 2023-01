Soirée information diabète Redon Redon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée information diabète, 24 janvier 2023, Redon
13 rue des douves

2023-01-24 18:00:00 – 2023-01-24 20:00:00

13 rue des douves

Redon

Ille-et-Vilaine Présentation du groupe Diabèt’accueil

Information sur le diabète

Présentation de la CPTS

Exposé sur les pompes à insuline

Echanges, réponse aux questions

Temps de convivialité

L'entrée est gratuite
+33 2 23 63 92 02
diabete.accueil.redon@gmail.com

