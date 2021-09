Soirée information aux entreprises Miramont-de-Guyenne, 7 octobre 2021, Miramont-de-Guyenne.

Soirée information aux entreprises 2021-10-07 18:30:00 – 2021-10-07 Rue de Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun propose un temps d’information et d’échange aux entreprises du territoire.

Programme : accueil ; opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des services, présentation, témoignages et débat ; des outils pour la transition numérique et écologique des entreprises ; les aides aux entreprises, le prêt croissance et témoignage.

Soirée clôturée par un moment de convivialité.

Soirée dédiée uniquement aux entreprises du Pays de Lauzun.

+33 5 53 94 49 21

