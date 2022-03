Soirée Infinite Poker à My Beers Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée Infinite Poker à My Beers Arles, 3 avril 2022, Arles. Soirée Infinite Poker à My Beers My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles

2022-04-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-03 00:00:00 00:00:00 My Beers Allée Du Colonnel Arnaud

Arles Bouches-du-Rhône Que vous soyez membre d’un club de poker, en quête de progression ou simplement débutant à la recherche de loisirs conviviaux, venez jouer , chaque semaine, dans nos différents établissements partenaires.

Inscrivez-vous sur www.infiniteplayer.net, jouez et qualifiez-vous dès maintenant, nombreux lots à la clé dont des tickets pour les plus grands tournois du Monde !! Rejoignez la plus excitante ligue de Poker en Suisse depuis 2015 et en France depuis 2020 !! mybeers.arles@gmail.com +33 4 90 93 14 29 Que vous soyez membre d’un club de poker, en quête de progression ou simplement débutant à la recherche de loisirs conviviaux, venez jouer , chaque semaine, dans nos différents établissements partenaires.

Inscrivez-vous sur www.infiniteplayer.net, jouez et qualifiez-vous dès maintenant, nombreux lots à la clé dont des tickets pour les plus grands tournois du Monde !! My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Ville Arles lieuville My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Soirée Infinite Poker à My Beers Arles 2022-04-03 was last modified: by Soirée Infinite Poker à My Beers Arles Arles 3 avril 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône