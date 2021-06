Penestin Stade du Logo 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Soirée inédite : SUMMER TEEN’S BREAK Stade du Logo 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Soirée inédite : SUMMER TEEN’S BREAK Stade du Logo 56760 Penestin, 5 août 2021-5 août 2021, Penestin. Soirée inédite : SUMMER TEEN’S BREAK

Stade du Logo 56760 Penestin, le jeudi 5 août à 20:30

En avant-première : FYRS (artiste local) puis 2h de mix à l’occasion de la Summer Teen’s Break 2021. Fyrs A partir de 20h30, venez découvrir l’univers d’un artiste local débordant de talent : le groupe FYRS. Déjà sélectionné parmi les nouveaux talents artistiques du Printemps de Bourges et résident au « VIP » de Saint Nazaire, le groupe de Tristant Gouret propose un duo vocal et un live maîtrisé et rythmé, influencé par la scène indé anglo-saxonne. Summer Teen’s Break Ensuite, place à la tournée « Summer Teen’s Break », en partenariat avec Fun Radio et W9. Deux heures de show à bord d’un Combi-scène au couleur de la tournée. Dans une ambiance de festival Electro au son Dance floor, cette soirée dédiée aux jeunes sera le rendez-vous à ne pas rater. 100% FUN, AMBIANCE GARANTIE !!!

Public

En avant-première : FYRS (artiste local) puis 2h de mix à l’occasion de la Summer Teen’s Break 2021. Fyrs A partir de 20h30, venez découvrir l’univers d’un artiste local débordant de talent : … Stade du Logo 56760 Penestin Stade du Logo 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T20:30:00 2021-08-05T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Étiquettes évènement : Autres Lieu Stade du Logo 56760 Penestin Adresse Stade du Logo 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Stade du Logo 56760 Penestin Penestin