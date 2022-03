Soirée inédite avec la projection du film DE GAULLE à l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21 Cinéma les 7 Parnassiens Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée inédite avec la projection du film DE GAULLE, le 21 mars à 19h45 ! La projection sera suivie d’une discussion avec l’association “Dans tes pas” à l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, et d’une séance de dédicace du livre ” Le bonheur dans tes yeux” d’Agnès Hittin ! Les bénéfices de la recette sont reversés à l’association “Dans tes pas”.

Merci à SND pour le prêt du film. Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. Cinéma les 7 Parnassiens 98, Boulevard du Montparnasse Paris 75014 Contact : https://www.parnassiens.com/reserver/F302755/D1647888300/VF/ Cinéma;Conférence;Histoire;Littérature;Solidarité

