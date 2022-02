Soirée Inaugurale : Gala du Centenaire Belfort, 11 mars 2022, Belfort.

Soirée Inaugurale : Gala du Centenaire Hôtel du Département 6 Place de la Révolution Française Belfort

2022-03-11 – 2022-03-11 Hôtel du Département 6 Place de la Révolution Française

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort

L’art de s’amuser, l’esprit de liberté et de joie de vivre, comme dans ces folles années 1920, entre jazz et charleston, smoking et robes courtes, aigrettes et porte-cigarettes. L’ombre de Gatsby le magnifique planera sur le 11 mars, le temps d’une soirée inoubliable, la 1ère de cette année. Les Terrifortains seront conviés, en paillettes, boas et moustaches gominées s’ils le peuvent à se retrouver sous un chapiteau d’époque, tout en bois, velours rouge, vitraux art déco et lumières tamisées, pour une folle soirée.

centenaire@territoiredebelfort.fr +33 3 84 90 90 90

L’art de s’amuser, l’esprit de liberté et de joie de vivre, comme dans ces folles années 1920, entre jazz et charleston, smoking et robes courtes, aigrettes et porte-cigarettes. L’ombre de Gatsby le magnifique planera sur le 11 mars, le temps d’une soirée inoubliable, la 1ère de cette année. Les Terrifortains seront conviés, en paillettes, boas et moustaches gominées s’ils le peuvent à se retrouver sous un chapiteau d’époque, tout en bois, velours rouge, vitraux art déco et lumières tamisées, pour une folle soirée.

Hôtel du Département 6 Place de la Révolution Française Belfort

dernière mise à jour : 2022-02-01 par