Soirée inaugurale du Pôle Musiques Traditionnelles ————————————————– ### 18h30 – Salle club inauguration et animation musicale avec des élèves du Département de Musique Traditionnelle du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers ### 20h30 – Bal- Grande salle = Trio Durand-Millet- Raillard Violon : Grégoire Durand Guitare : Alex Raillard Cornemuse : Quentin Millet Ce trio originaire du Morvan et dont les membres ont baigné très tôt dans la musique de la région, a vu le jour suite à de nombreuses rencontres : boeufs et autres expériences musicales passés en toute courtoisie. Depuis quatre ans et de nombreux bals, ces trois amis ont toujours autant de plaisir à partager une musique au service de la danse par des sonorités profondes et efficaces! ### 22h – Concert- Grande salle = ISTAN (France/Irlande/Asie) Voyage musical étonnant de l’Irlande à la Bretagne et le Moyen-Orient et l’Inde en passant par le jazz avec Sylvain Barou (flûtes, duduk, bansuri, uilleann pipes), Ronan Pellen (cistre) et Julien Stevenin (contrebasse) ce trio foule les terres inexplorées de la musique traditionnelle et brise toutes les barrières sur son passage, avec une énergie organique des plus surprenantes et communicative.

12€/10€

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers Nièvre



