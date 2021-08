Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris Soirée Inaugurale du 18e Festival du Cinéma de Turquie Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée Inaugurale du 18e Festival du Cinéma de Turquie Le Louxor – Palais du Cinéma, 17 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 septembre 2021

VOUS LE CONNAISSEZ (NASIPSE ADAYIZ) de Ercan Kesal Avec Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Müttalip Müjdeci, Nazan Kesal, Valeriu Andriuta Turquie, 2020 – 105′ – VOST Le film raconte l’histoire tragi-comique de Kemal Güner, candidat à la présidence d’une municipalité d’Istanbul. Alors qu’il continue à travailler pour devenir candidat, Kemal se prépare avec enthousiasme à la nuit où sa candidature sera annoncée. Projection spéciale en présence du réalisateur Ercan Kesal

