Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement La Semaine de la pop philosophie saison XIV présente une carte blanche à un. invité.e surprise : entretien avec Abdel Aouacheria.



Conférence de Frédéric Worms, philosophe et directeur de l’ENS Ulm, suivie d’un échange avec un.e critique littéraire: qu’est-ce qui distingue le titre d’une chanson d’une question philosophique ?



« Ce qui distingue le titre d’une chanson d’une question philosophique, c’est que ce n’est pas vraiment une question ! Il arrive que ce soit l’exclamation d’un poème, une sidération, une indignation, parfois même une lamentation. »



Puis conférence-performance d’Yves Cusset, philosophe, comédien humoriste, suivie d’un échange avec un.e critique littéraire.

