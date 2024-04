Soirée improvisée au musée ! Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Soirée improvisée au musée ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Musée des Marais Salants Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Carte blanche à « La Poule », troupe nantaise de théâtre d’improvisation

Suivez le guide… Lors de cette soirée, les comédiens de « La Poule » se joueront de vous en offrant une visite loufoque et décalée. Inattendu, imprévu, impromptu, sauront-ils vous berner ? Ou est-ce plutôt vous qui les déstabiliserez ? Car oui, libre à vous de les challenger en leur proposant des mots, des situations spontanées. Ni notées, ni préparées, ni révisées, c’est bien au pied levé qu’ils laisseront divaguer leurs idées inopinées… En temps réel, à eux, à vous, de jouer !

Accès aux espaces d’exposition du musée tout au long de la soirée.

Musée des Marais Salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 23 82 79 http://www.museedesmaraissalants.fr Savant mélange d’antan et de modernité, le parcours permanent du musée vous accueille au cœur d’une salorge du XIXème siècle. Objets de collection, œuvres artistiques et nouvelles technologies dialoguent sur près de 800 m2. L’histoire du sel de Guérande vous y est contée, et pas à pas, les gens du marais vous découvrez ! Ce nouveau lieu d’exposition rime avec curiosité et émotion…

© La Poule