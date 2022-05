Soirée improvisation théâtrale Castets Castets Catégories d’évènement: 40260

Castets

Soirée improvisation théâtrale Castets, 23 juin 2022, Castets. Soirée improvisation théâtrale Salle des fêtes Avenue Jean Noel Serret Castets

2022-06-23 – 2022-06-23 Salle des fêtes Avenue Jean Noel Serret

Castets 40260 Venez passer une soirée divertissante avec la troupe de Casse tête sur scène! Venez passer une soirée divertissante avec la troupe de Casse tête sur scène! Venez passer une soirée divertissante avec la troupe de Casse tête sur scène! Salle des fêtes Avenue Jean Noel Serret Castets

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 40260, Castets Autres Lieu Castets Adresse Salle des fêtes Avenue Jean Noel Serret Ville Castets lieuville Salle des fêtes Avenue Jean Noel Serret Castets Departement 40260

Castets Castets 40260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castets/

Soirée improvisation théâtrale Castets 2022-06-23 was last modified: by Soirée improvisation théâtrale Castets Castets 23 juin 2022 40260 Castets

Castets 40260