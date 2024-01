Soirée impro Violon Violoncelle Lecture Les aires Saint Michel Aubagne, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 17:00:00

fin : 2024-02-10 17:30:00

Projet « Le grand Amour » en immersion sonore et visuelle par la classe de violoncelle de Mme Crousier et la classe de Violon de Mme Bayle du conservatoire d’Aubagne. Et improvisations sur un texte de AZIMOV lu par Mme Lechardeur.

Au sein de l’exposition « Lignes sensibles » du collectif AILO.

Les aires Saint Michel Centre d’art Les Pénitents Noirs

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile