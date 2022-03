SOIREE IMPRO SPECIALE “LES FEMMES MENENT LA DANSE” BY LA FBI Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault La Fédération Biterroise d’Improvisation vous donne RDV pour sa soirée spéciale “Les femmes mènent la danse”, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Nos improvisateurs vous ont mijoté une soirée aux petits oignons pour célébrer cette journée !

À partir des idées du public récoltées juste avant le spectacle, notre troupe improvisera sur les différents thèmes et abordera les grands et les petits problèmes des femmes d’aujourd’hui et la place de l’homme dans tout ça. Spectacle improvisé, interactif et ouvert à tous !

