Soirée impro avec Les Fondus Aix-en-Provence, 7 janvier 2023, Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence. Soirée impro avec Les Fondus 9 Avenue Jules Isaac Chapelle du Lycée St Eloi Théâtre Compagnie Ainsi de Suite Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac

2023-01-07 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-07 22:00:00 22:00:00

Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Enfin un match, c’est un public déchaîné qui vote à chaque improvisation pour l’équipe qu’il préfère, décidant ainsi de l’issue du match, et qui montre son mécontentement envers l’arbitre en lui lançant des chaussettes (fournies par l’organisation !). Vous l’avez compris, un match, c’est deux fois 45 minutes de folie où tout peut arriver ! Un match, c’est d’abord deux équipes qui se rencontrent pour improviser ensemble des histoires, c’est aussi un arbitre, méchant, qui donne les thèmes, les catégories, le temps des improvisations… et les fautes aux joueurs. Les Fondus Chapelle du Lycée St Eloi 9 Avenue Jules Isaac Aix-en-Provence

