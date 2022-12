Soirée illuminations Goudelin Goudelin Goudelin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Soirée illuminations Place de l'église Goudelin Côtes-d'Armor

2022-12-15 18:00:00 – 2022-12-15 20:00:00

Soirée illuminations avec chants et animations, boîte à lettres du père noël, pot offert par la municipalité et distribution de friandises. Ouvert à tous.

