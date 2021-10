Caen Caen Caen, Calvados Soirée Ice Halloween Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Soirée Ice Halloween Caen, 29 octobre 2021, Caen. Soirée Ice Halloween Patinoire de Caen la Mer 8 Rue Jean de la Varende Caen

2021-10-29 21:30:00

Caen Calvados L’équipe de la patinoire de Caen la mer vous donne rendez-vous une soirée Halloween sur glace !

Rendez-vous à 21h30 pour profiter du programme de cette soirée : Soirée déguisée sur le thème d’Halloween, soyez créatifs ! Tarif promotionnel pour les personnes déguisées : 5,30€ l’entrée + la location de patinsMusiques et lumière sur le thème d’HalloweenDistribution de friandises

Vous allez trembler… de froid !

Gants obligatoires

© Solveig de la Hougue Patinoire de Caen la Mer 8 Rue Jean de la Varende Caen

