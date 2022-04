Soirée Hypnose en groupe: Lâcher prise Vicq Vicq Catégories d’évènement: Allier

Vicq

Soirée Hypnose en groupe: Lâcher prise Vicq, 5 avril 2022, Vicq. Soirée Hypnose en groupe: Lâcher prise Vicq

2022-04-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-05 21:30:00 21:30:00

Vicq Allier Vicq Lors de cette soirée d’hypnose en groupe : Nous commencerons par faire connaissance. Je vous accompagnerais dans un état Hypnotique de détente profonde. Ces séances de groupe, ne nécessitent pas de rentrer dans l’intimité des participants. ayla.naturel03@gmail.com +33 6 98 22 75 10 http://www.ayla-naturel.fr/ Vicq

