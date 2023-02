SOIRÉE HYPNOSE AVEC OLIVIER REVILO Ciné Triskell Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

2023-04-22
Boulevard Michel Phelippon
Ciné Triskell
Luçon
Vendée

2023-04-22 – 2023-04-22

Vendee Venez vivre une expérience incroyable et drôle ! Spectacle interactif avec le public. Venez participer à une expérience fascinante et drôle. Avec un respect constant des participants, Olivier vous fera vivre des expériences et des aventures exceptionnelles : dormir en quelques secondes, partir pour des destinations et des émotions incroyables…

Pour les spectateurs qui préfèrent rester dans la salle, ils seront bluffés de voir leurs amis sur scène.

Uniquement sur réservation.
+33 9 67 08 94 22
https://lucon.cinetriskell.com/

