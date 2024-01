Soirée hypnose au Quai Fleuri Les Villages Vovéens, vendredi 8 mars 2024.

Soirée hypnose au Quai Fleuri Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Venez vivre une soirée magique au Quai Fleuri !

Le Quai Fleuri vous invite à découvrir l’hypnose, un art fascinant et mystérieux, lors d’un spectacle unique et interactif. Vous assisterez à des démonstrations de close up, où l’hypnotiseur vous fera vivre des expériences incroyables à quelques centimètres de vos yeux, ainsi qu’à un spectacle de 45 minutes, où vous serez plongés dans un état de transe et de suggestion. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse, dans une salle pouvant accueillir environ 80 personnes.

Pour compléter cette soirée, vous dégusterez un menu 3 plats, accompagné d’un apéritif, de vins, et d’un café ou d’un thé. Une occasion idéale pour partager un moment de détente et de plaisir avec vos proches.61 EUR.

15 Rue Texier-Gallas

Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire quaifleuri@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:15:00

fin : 2024-03-08 22:45:00



L’événement Soirée hypnose au Quai Fleuri Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2024-01-23 par OT COEUR DE BEAUCE