Médiathèque de Donzy, le jeudi 17 mars à 18:00

Textes Humoristiques par Jeannine, Armelle et Evelyne, bénévoles de la Médiathèque Durée 1h, inscription auprès de votre médiathèque Les bénévoles de Donzy ont décidé de vous faire passer une bonne rire ! Textes d’humour et blagues en pagaille sélectionnés par leur soin seront au rendez- vous.

Gratuit, pass sanitaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:00:00

