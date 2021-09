Bitche Bitche Bitche, Moselle SOIREE HUMOUR ET CHANSONS Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

SOIREE HUMOUR ET CHANSONS Bitche, 18 septembre 2021, Bitche. SOIREE HUMOUR ET CHANSONS 2021-09-18 20:15:00 20:15:00 – 2021-09-18

Bitche Moselle Radio Studio 1 organise une soirée “Humour et chansons” :

Le chroniqueur Dany Diemer présent sur l’antenne avec sa blague quotidienne “La blague de Dany Diemer” vous provoquera des fous rires avec de nouvelles histoires drôles et inédites.

Au programme également le groupe “Die Lothringer”, mêlant humour, chansons, mundart, etc. Concert majoritairement en Platt. Soirée orchestrée par l’animateur de Radio Studio 1 Michel Uhring.

Billetterie en ligne via : www.billetweb.fr/soiree-humour-et-chansons

Soirée organisée en partenariat avec l’association des Animateurs Bénévoles de Radio Studio 1.

Evènement soumis au pass sanitaire. Ouverture de la salle à 19h30. Boisson et petite restauration sur place. http://www.billetweb.fr/ Radio Studio 1 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

