Soirée Humour Cassis, 17 février 2023, Cassis. Au Centre Culturel, 20 Avenue Du Dr E. Agostini

2023-02-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-17 22:00:00 22:00:00

Bouches-du-Rhône EUR Soirée Humour avec un plateau d’artistes :



Mémé Casse Bonbons

A 84 ans, Joséphine profite de l’enterrement de son mari pour déballer….



Fergus

Si ce n’est pas encore ton pote, il le deviendra ! Te souviens-tu de ton pote d’enfance ?



Basclo

C’est la galanterie relative, l’élégance à temps partiel, le romantisme approximatif !



Spectacle en intérieur dans la grande salle de projection du Centre Culturel.

20h00 : ouverture des portes.

20h30 : Début du spectacle sans entracte.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre). Le Centre Culturel de Cassis propose une soirée sur le thème de l’humour avec un plateau de 3 artistes. Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

