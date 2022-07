Soirée House Afro-Latino Louvie-Juzon Louvie-Juzon Catégories d’évènement: Louvie-Juzon

Pyrénées-Atlantiques

Soirée House Afro-Latino Louvie-Juzon, 14 juillet 2022, Louvie-Juzon. Soirée House Afro-Latino

9 av. Aristide Briand Auberge du caviste Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques Auberge du caviste 9 av. Aristide Briand

2022-07-14 – 2022-07-14

Auberge du caviste 9 av. Aristide Briand

Louvie-Juzon

L'Auberge du caviste vous propose un feu d'artifice musical et une soirée House Afro-Latino

+33 5 33 11 15 74

Auberge du caviste 9 av. Aristide Briand Louvie-Juzon

Détails Catégories d’évènement: Louvie-Juzon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Louvie-Juzon Adresse Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques Auberge du caviste 9 av. Aristide Briand Ville Louvie-Juzon lieuville Auberge du caviste 9 av. Aristide Briand Louvie-Juzon Departement Pyrénées-Atlantiques

Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques