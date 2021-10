Drachenbronn-Birlenbach Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin, Drachenbronn-Birlenbach Soirée horreurs et frissons Drachenbronn-Birlenbach Drachenbronn-Birlenbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Drachenbronn-Birlenbach

Soirée horreurs et frissons Drachenbronn-Birlenbach, 30 octobre 2021, Drachenbronn-Birlenbach.

2021-10-30 19:00:00 – 2021-10-31 22:00:00

Le Chemin des Cimes organise pour la première année une soirée "horreurs et frissons" pour le week-end d'Halloween. Au programme : ambiance, décorations, sons et déguisements terrifiants ainsi qu'un menu spécial Halloween. Le menu se compose d'un cocktail d'Halloween (avec ou sans alcool), un grand bretzel, une soupe au potiron et un café. Réservation obligatoire. +33 3 69 50 86 00

