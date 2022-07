Soirée Horreur : Black Phone + The Sadness Saulieu, 16 juillet 2022, Saulieu.

Soirée Horreur : Black Phone + The Sadness

20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

2022-07-16 – 2022-07-16

Saulieu

Côte-d’Or

Saulieu

5 EUR 20h30 : Black Phone

De Scott Derrickson avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke

USA, 2021, Epouvante-horreur, 1h43

Interdit aux moins de 12 ans

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.

22h30 : The Sadness

De Robert Jabbaz avec Regina Lei, Berant Zhu

Taïwan, 2021, Epouvante-horreur, 1h40

Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C’est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l’esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels et les plus horribles qu’elles n’auraient jamais pu imaginer…

etoilesaulieu@gmail.com http://etoile-saulieu.fr/

20h30 : Black Phone

De Scott Derrickson avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke

USA, 2021, Epouvante-horreur, 1h43

Interdit aux moins de 12 ans

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.

22h30 : The Sadness

De Robert Jabbaz avec Regina Lei, Berant Zhu

Taïwan, 2021, Epouvante-horreur, 1h40

Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C’est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l’esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels et les plus horribles qu’elles n’auraient jamais pu imaginer…

Saulieu

dernière mise à jour : 2022-07-06 par