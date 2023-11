Soirée hommage au réalisateur Dariush Mehrjui Forum des Images Paris, 5 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 05 novembre 2023

de 18h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Profondément attristés par la disparition tragique de Dariush Mehrjui et de son épouse, le 14 octobre

dernier, le Forum des images et l’association Cinéma(s) d’Iran ont choisi de lui rendre hommage lors d’une soirée spéciale. Brillant intellectuel et figure majeure de l’histoire du cinéma iranien, Dariush Mehrjui était il y a vingt ans l’invité d’honneur du Forum des images, dans le cadre d’un programme unique, Portraits de Téhéran

Pour honorer sa mémoire, dimanche 5 novembre, à 18h, Agnès Devictor (maîtresse de conférences et spécialiste du cinéma iranien), Nader Takmil Homayoun (réalisateur et Président de l’association Cinéma(s) d’Iran), Fabien Gaffez (directeur artistique du Forum des images) et d’autres intervenants seront réunis pour une discussion autour de son œuvre. Déployée sur cinquante ans et malgré les aléas de la censure quel que soit le régime, elle occupe une place centrale dans la production iranienne.

Ouverte au public, cette conversation sera suivie, à 19h, de la projection de Hamoun, comédie noire aux accents autobiographiques sur le quotidien d’un intellectuel tourmenté que Dariush Mehrjui réalise en 1989. Peu diffusé en dehors de l’Iran, Hamoun est considéré comme l’un des meilleurs films du cinéma iranien. Ses répliques sont devenues cultes pour les spectateurs, toutes générations confondues.

Dariush Mehrjui se distingue par sa polyvalence artistique, explorant un éventail de genres cinématographiques, depuis la comédie populaire jusqu’à la réflexion philosophique, du drame psychologique au drame social. Il incarne l’exception rare d’un cinéaste qui a su concilier le cinéma intimiste et personnel avec un engagement social profond. Son opus Les Locataires (1986) demeure un véritable classique intergénérationnel qui perdure dans son impact sur le public.

