Le jeudi 16 décembre à partir de 19h, le musée d’Orsay rend hommage à la danseuse américaine et l’une des pionnières de la danse moderne : Loïe Fuller (1862 – 1928) avec une performance de la chorégraphe et plasticienne Ola Maciejewska et un concert avec l’ensemble Les Apaches ! et Julien Masmondet à la direction musicale.

LOÏE FULLER : Research

Nef du musée – 19h et 20h30



La chorégraphe et plasticienne Ola MACIEJEWSKA revisite le fameux vêtement caractéristique des danses serpentines inventées par Loïe FULLER. Ces danses serpentines ont fasciné les précurseurs du cinéma, des frères Lumières à Alice Guy, en passant par Georges Méliès. LOÏE FULLER : Research est un déploiement de formes changeantes qui se révèlent à travers deux exercices différents, évoquant la relation entre la sculpture et le sculpteur. La pratique physique recrée le mouvement de la matière quand elle prend forme : un mouvement qui naît de la relation entre le corps humain et cet objet qu’est la « Dance Construction».

Durée : 40 min

Gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée

Concert : La Fée Lumière

Auditorium – 20h

L’ensemble les Apaches ! Et Julien Masmondet présentent :

Claude DEBUSSY : créations de nouvelles orchestrations commandées à Bruno GOUSSET – Quatre Préludes extraits du 1er Livre (1909-1910) pour ensemble instrumental (Danseuses de Delphes, La Fille aux cheveux de lin, Danse de Puck, Voiles, Danses sacrée et profane (1906), pour harpe chromatique avec accompagnement de cordes), Trois Préludes, extraits du 2nd Livre (1910-1912) pour ensemble instrumental (Les fées sont d’exquises danseuses, La Terrasse des audiences au clair de lune, General Lavine – Excentric) et Feux d’artifice, prélude extrait du 2nd Livre (1912) pour ensemble instrumental.

Fabien TOUCHARD : Loïe (2021) pour ensemble instrumental (9’30), Danses serpentines (2021) – Improvisations au piano sur la projection de films des Frères Lumière, Alice Guy, George Méliès… plusieurs virgules au cours du concert entre chaque œuvre musicale et Epilogue : Feux follets (2021) pour ensemble instrumental (création mondiale – première au musée d’Orsay)

Florent SCHMITT : Danses extraites de La Tragédie de Salomé (1907) pour ensemble instrumental (Danse des perles, Les enchantements sur la mer, Danse de l’Acier, Danse des éclairs)

Musée d’Orsay 1, rue de la légion d’honneur Paris 75007

