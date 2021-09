Soirée Hommage à JOBY Makeda, 23 septembre 2021, Marseille.

Soirée Hommage à JOBY

Makeda, le jeudi 23 septembre à 20:30

HOMMAGE À JOBY (JAHBY) ✧✧✧ ” Comme on dit en Afrique, je vous ai revu aujourd’hui à cause de Joby et pour ca je le remercie. Ca m’a fait une grosse chaleur de vous revoir…” Ces mots nous les avons lus après l’hommage organisé par Soupaju… Nous avons tous notre histoire avec Joby (ou Jahby). Beaucoup d’emotions que d’ouvrir le Makeda sans lui… Cette soirée est en son hommage, et les dons seront entièrement reversés à sa famille. Venez faire vibrer le makeda qu’il aimait tant… Les groupes présents en son hommage : Gang Jah Mind KeepSmilin Band Handcart Band No Night In Zion Les chanteurs : Jo Corbeau Jerry Julian Malik Fahim Siska Léo (Raspigaous) Elvas Pablo Lyrical Ti Paul Twadision

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:30:00 2021-09-23T23:59:00