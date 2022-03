SOIRÉE HOMMAGE À ELIANE RADIGUE Mains d’Oeuvres, 6 avril 2022, Saint-Ouen.

Une soirée hommage à la grande Eliane Radigue – la papesse de la musique électro-acoustique, une artiste française pionnière reconnue à l’international comme une compositrice incontournable de la musique minimaliste et de la musique drone. La dimension spirituelle de ses pièces donne à ses compositions un caractère méditatif. 2 parties : Première partie : projection du film documentaire Les Îles Résonnantes en présence du réalisateur Juruna Mallon Seconde partie : concert de Kasper K. Toeplitz, composition Elemental II Première partie : projection du film documentaire Les Îles Résonnantes en présence du réalisateur Juruna Mallon Salle Star Trek Les Îles Résonnantes Un film de Juruna Mallon À 19h30 Durée 41min Les Îles résonnantes est un documentaire qui lance un regard intime sur la musique d’Éliane Radigue. Le film explore l’univers et l’expérience vécue auprès de cette musique : un espace sonore qui nous amène à une expérience singulière où les répétitions et les concerts deviennent eux aussi un rituel méditatif, générant par l’écoute une intense expérience intérieure. Juruna Mallon est né au Brésil et vit en France depuis plusieurs années, où il a étudié le cinéma et l’anthropologie visuelle. En 2015, il coréalise Satan Satie avec Lucas Parente, un documentaire inspiré des écrits, dessins et musiques du compositeur Erik Satie. En 2017, il réalise le documentaire Les Îles résonantes sur la compositrice française Éliane Radigue. Ses œuvres ont été projetées dans divers festivals et centres d’art tels que Cinéma du réel, Visions du Réel, Centre Pompidou, La Gaîté Lyrique, ForumDoc, etc. Avec Les Îles résonantes, il a reçu le prix d’acquisition de la Bibliothèque Publique du Centre Pompidou en 2017 et le Prix de Qualité du CNC en 2020. [http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_89904_F](http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_89904_F) Deuxième partie : concert de Kasper K. Toeplitz, composition Elemental II Elemental II Composée par Eliane Radigue Joué par Kasper T. Toeplitz Salle de Concert 20h30 Durée 50 min Elemental II – œuvre créée en 2004, à la demande du bassiste et compositeur électronique Kasper T. Toeplitz. Il s’agit de la toute première œuvre instrumentale d’Eliane Radigue, car jusqu’à là elle compose ses œuvres à partir d’un système modulaire ARP 2500 et de magnétophones à bandes. Elemental II est une pièce composée pour la basse électrique et patch MaxMSP. Cette composition a été jouée en presque vingt ans dans les salles du monde entier. Kasper T. Toeplitz est un compositeur et musicien français d’origine polonaise jouant principalement de l’ordinateur et de la basse électrique. Il œuvre par-delà les distinctions entre musique contemporaine et celle dite non-académique : la musique électronique, ou noise music. Il travaille donc tout autant pour les grandes institutions d’État (GMEM, GRM, IRCAM, Radio-France) qu’avec des musiciens expérimentaux ou inclassables, tels Éliane Radigue, Zbigniew Karkowski, Dror Feiler, Tetsuo Furudate, Phill Niblock ou Gérard Hourbette (Art Zoyd). Il vit et travaille à Paris. ▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬ ● Accès à pied depuis les métros Garibaldi ligne 13 (10 min), Porte de Clignancourt ligne 4 (15 min) et Mairie de Saint-Ouen ligne 14 (12min) ● Bar-resto sur place

TARIF : 5 €

