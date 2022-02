Soirée hommage à Agnès Varda – Cinéma Cinéma les 7 Parnassiens Paris Catégories d’évènement: île de France

PAROLES DE REALISATRICE, Agnes Varda et la texture du réel. Soirée hommage à Agnès Varda – Paroles de réalisatrice « Agnès Varda et la texture du réel ». Soirée hommage à Agnès Varda – Paroles de réalisatrice « Agnès Varda et la texture du réel ». En présence de Rosalie Varda et Mathieu Demy au cinéma des 7 Parnassiens. Le jeudi 24 février à la séance de 20h00 ! Projection inédite d’un entretien avec Agnès Varda réalisé au Festival International de Films de Femmes de Créteil en 1998. La projection sera suivie d’une discussion avec Rosalie Varda et Mathieu Demy. 98, boulevard du Montparnasse 75014 Paris Réservation conseillée sur notre site Cinéma les 7 Parnassiens 98, Boulevard du Montparnasse Paris 75014 Contact : Date complète :

