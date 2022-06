Soirée « Hlm sur court(s) » – cérémonie de remise des prix Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

La 9e Semaine de l’innovation HLM propose un concours de courts métrages à l’issue duquel est remis le grand prix Hlm sur cour(t). Les 3 films sélectionnés apportent une illustration personnelle du bien-vivre ensemble, thème du concours. Assistez gratuitement à la cérémonie de remise des prix ! Les films sélectionnés : Sur la peau de Charlotte Juniere Flora, la cinquantaine, est massothérapeute cicatriciel : elle masse les cicatrices dans le but de libérer ses patient-es de leur charge émotionnelle. En journée, elle travaille dans son cabinet, le soir elle prodigue ses soins contre des biens ou des services dans son immeuble Hlm. Un jour, une jeune femme, Juliette, sans « plaie apparente », vient exiger un soin : cette rencontre réveille alors une vieille cicatrice de Flora jusque-là bien enfouie… Charlotte Junière est comédienne, scénariste et réalisatrice. Elle auto-produit et réalise un 1er film en 2021 L’heure des loups. Sur la peau participe cette année à la 9e édition du concours Hlm sur cour(t).

9ème étage droite d’Andrea Romano Un soir dans son appartement à Belleville, Lorenzo se prépare à recevoir pour la première fois Marvin, un garçon qui lui plait énormément. Marvin se présente à la porte avec Thomas, un SDF rencontré dans la rue et qui cherche à se doucher. Lorenzo n’ose pas lui dire non… Andrea Romano est né en Italie. C’est à Paris qu’il fait ses premiers pas au cinéma, il se rapproche de l’écriture et de la réalisation. 9ème étage droite, lauréat du concours Hlm sur cour(t), sera sa première réalisation en tant que coscénariste et réalisateur.

Mirage de Jeanne Dressen Dylan débute au sein de la société de nettoyage Touténet. Il se rend dans l’immeuble où travaille Madame Yldrem, l’employée de ménage, car elle ne donne plus signe de vie. Il parcourt tous les étages à sa recherche, et les signes de la présence de madame Yldrem sont nombreux. Mais, alors que la pression de son patron sur lui ne fait qu’augmenter et que les habitants de l’immeuble semblent tous lui cacher quelque chose, Dylan ne trouve pas Madame Yldrem. Jeanne Dressen travaille dans l’audiovisuel depuis une quinzaine d’années comme réalisatrice (documentaires, institutionnels et quelques court-métrages auto produits) et Journaliste Reporter d’Images, en particulier pour Ciné +. Son court-métrage Mirage a été sélectionné pour cette 9ème édition de Hlm sur cour(t).

