Soirée hivernale Sauvagnon, 4 février 2023, Sauvagnon Sauvagnon.

Centre festif Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques Place du Champ de Foire Centre festif

2023-02-04 19:00:00 – 2023-02-04

8 8 EUR Dans la continuité de la soirée béarnaise du printemps dernier, la Douma propose avec les Amis du loc’Halle 21 une soirée hivernale avec au programme : groupes de chants « Chantons sous la douche » et « Cantar per Cantar » et « menu tartiflette », faite maison avec des produits locaux.

