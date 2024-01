SOIRÉE HIVERNALE CAVEAU DES VIGNERONS DE SÉRIGNAN Sérignan, vendredi 2 février 2024.

SOIRÉE HIVERNALE CAVEAU DES VIGNERONS DE SÉRIGNAN Sérignan Hérault

Venez fêter avec nous St Vincent, Saint patron des vignerons, qui a plus que jamais besoin de votre bonne humeur !

Nous serons en pleine forme pour célébrer dignement notre « divinité », avec notre DJ mythique, nos traditionnels food truck de qualité et nos partenaires, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité.

114 Avenue Roger Audoux

Sérignan 34410 Hérault Occitanie caveau@vignerons-serignan.com

Début : 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02 21:30:00



