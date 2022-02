Soirée « hiver en montagne et bien-être » Les Hôpitaux-Neufs, 7 février 2022, Les Hôpitaux-Neufs.

le Vert Clair 1 Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs

2022-02-07

Les Hôpitaux-Neufs Doubs

0 EUR Nouveauté spéciale « hiver en montagne et bien-être », Sylvie (pisteur secouriste, maître reiki et énergéticienne) nous propose une soirée en deux temps qui peuvent être vécus ensemble ou indépendamment l’un de l’autre, au choix.

A 18h donc, un temps d’infos et conseils spécifiques à la pratique des sports d’hiver pour vous permettre de profiter pleinement et sereinement de vos journées à la montagne (froid, soleil, alimentation, préparation physique, peurs, sécurité…)

Puis à 19h: une relaxation guidée spéciale après-ski et bien-être pour récupérer de sa journée.

12 € pour un module, 22 € pour les deux. Gratuit jusqu’à 12 ans, 8€ pour les enfants. Et une boisson offerte à chacun. Si vous en avez, prenez une couverture et un tapis.

levertclair@sfr.fr https://www.le-vert-clair.fr/

le Vert Clair 1 Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs

