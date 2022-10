Soirée histoire et terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde Catégories d’évènement: Céré-la-Ronde

Indre-et-Loire

Soirée histoire et terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 26 octobre 2022, Céré-la-Ronde. Soirée histoire et terroir au Château de Montpoupon

Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

2022-10-26 18:00:00 – 2022-10-26 20:00:00 Céré-la-Ronde

Indre-et-Loire Vivez une expérience privilégiée grâce au Château de Montpoupon et à l’Auberge de Montpoupon.

Découvrez la richesse des collections du château et son histoire grâce à une visite guidée.

Profitez d’une dégustation de vins de Touraine sur la terrasse du château au coucher du soleil.

Puis poursuivez votre soirée avec un dîner à l’Auberge de Montpoupon. La promesse d’une belle soirée gustative et insolite s’étalant sur 7 soirées d’avril à octobre. Pour plus d’informations : www.montpoupon.com

Site internet de l’Auberge du Château : https://auberge-montpoupon.fr/

Réservation obligatoire sur : https://www.montpoupon.com/billetterie/ Après une visite guidée du Château, profitez d’un apéritif sur la terrasse et d’un dîner à l’Auberge. contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 http://www.montpoupon.com/ Château de Montpoupon

Céré-la-Ronde

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Céré-la-Ronde, Indre-et-Loire Autres Lieu Céré-la-Ronde Adresse Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Ville Céré-la-Ronde lieuville Céré-la-Ronde Departement Indre-et-Loire

Soirée histoire et terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde 2022-10-26 was last modified: by Soirée histoire et terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 26 octobre 2022 Céré-la-Ronde Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Indre-et-Loire

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire