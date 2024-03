Soirée histoire : Emmanuel Maury à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous avons se plaisir d’accueillir à nouveau l’auteur Emmanuel Maury à l’occasion de la parution de son ouvrage « Le Roman secret de Chantilly, mille ans d’histoire de France » publié aux Éditions Perrin

Au programme : discussion, signature et verre amical.

Venez découvrir « Le Roman secret de Chantilly, mille ans d’histoire de France » publié aux Éditions Perrin

Les secrets du château de Chantilly ! L’histoire riche et passionnante du deuxième musée d’art français après le Louvre, avec une des plus belles bibliothèques de France. Plus qu’un livre d’histoire, c’est un roman « vrai », où défileront certains de nos plus grands monarques, des figures illustres, mais aussi des personnages moins connus au destin non moins extraordinaire.

Emmanuel Maury, haut fonctionnaire et écrivain, a dirigé la bibliothèque du Palais-Bourbon. Auteur notamment du Dernier des Condé, il avait déjà soulevé certains pans de l’histoire de Chantilly, ici dévoilés dans leur totalité.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Droits Réservés