Soirée Hip Hop à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Soirée Hip Hop à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre, 13 avril 2022, Bagnères-de-Bigorre. Soirée Hip Hop à l’Alamzic à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-04-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-13 à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Au programme :

– Supachill

– Proleter

– Release Party + Proleter + You thstar & Miscellaneous – 12€ en prévente

– 15€ sur place Une soirée dédiée au Hip Hop ! +33 7 86 61 54 61 Au programme :

– Supachill

– Proleter

– Release Party + Proleter + You thstar & Miscellaneous – 12€ en prévente

– 15€ sur place à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse à L'Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville à L'Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Soirée Hip Hop à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre 2022-04-13 was last modified: by Soirée Hip Hop à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 13 avril 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées