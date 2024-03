Soirée Hip-Hop à la Gare XP La Gare XP Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant

Prix libre.

Ça faisait longtemps que la Gare XP ne vous avait pas concocté une petite soirée Hip-Hop des familles ! Save The Date, le samedi 23 mars on vous amène de Trip-Hop à Hip-Rap !

KOZA

Entre atmosphère nostalgique et punchlines insisives, Koza narre son quotidien avec cynisme. Sur des prods énigmatiques et syncopées, il dresse le portrait tantôt révolté tantôt résilié de la jeunesse du grand Paris. Dans des textes au ton introspectif Koza nous raconte ses joies et ses peines au travers de péripéties urbaines et de délires entre potes. // https://hyperfollow.com/KozaKidam

///

OXNi

メ-pop pour les yeux, les oreilles, les cerveaux et les coeurs, oメni (fka OXYTOCINE) est un Objet メ Non Identifié au flow acerbe et au propos acéré. Ce projet d’art « total » entre pop & concept mêle rap, pop, cloud, chanson, trip-hop, poésie et vidéo. À travers ses compos, ses textes qui abordent des sujets actuels & épineux de manière poétique & empouvoirante et les clips concepts qu’iels réalise pour chaque morceau, oXni porte un regard incisif sur son époque. Son deep & dense live audiovisible est une expérience intense et holistique. // https://linkr.bio/oXni

///

Zippy

Actif dans le milieu du rap genevois depuis 2008, Zippy (anciennement Ziprex) a développé son style en explorant la grime, la trap et, d’une manière générale, la rencontre entre le rap et la scène underground des musiques électroniques actuelles. Toujours à l’affût des nouvelles tendances musicales, il aime prendre des risques et tenter des expériences intrigantes dans ses nombreux projets.

Zippy – Mourir Jeune Music.

// INFOS //

La Gare Expérimentale

Buvette XP

Pas de CB

www.garexp.org

La Gare XP 18, boulevard Sérurier 75019

Contact : https://www.garexp.org https://www.facebook.com/events/7309056152514702 https://www.facebook.com/events/7309056152514702

Gare XP