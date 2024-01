SOIREE HENRI DEMARQUETTE ! Salle Cortot Paris, mardi 5 mars 2024.

Association Corsica Cantabile présenteartistes :Henri Demarquette, violoncelleVictor Demarquette, pianoCamille Theveneau, violonSacha Pietri, Alto• Présentation :Venez découvrir le tout premier rendez vous des « Concerts Cantabile » avec l’exceptionnel violoncelliste Henri Demarquette dans un programme de musique de chambre mêlant Brahms et Schuman, dans la mythique Salle Cortot à Paris.Il sera accompagné de son fils Victor, jeune étoile montante du Piano, la brillante Camille Theveneau au violon et le jeune talent Corse Sacha Pietri à l’alto.• Programme :- Johannes Brahms (1833-1897) Sonate no2 op 99pour violoncelle et piano ??- Robert Schumann (1810-1856) Quatuor avec piano op47- Edouard Elgar ( 1857-1934 ) Salut d’Amour, arrangement quatuor à cordes.

Tarif : 27.50 – 44.00 euros.

Début : 2024-03-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75