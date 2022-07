Soirée Havana

Soirée Havana



2022-08-20 21:45:00 21:45:00 – 2022-08-20 00:30:00 00:30:00 Événement phare de l’été sur l’île des Embiez, la soirée Havana vous fait décoller pour Cuba.

Direction la Havane pour los Soneros del Caribe. +33 4 94 10 66 66 https://www.lesilespaulricard.com/ dernière mise à jour : 2022-07-01 par

