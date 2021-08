Soirée Harlem Marseille Théâtre silvain, 29 août 2021, Marseille.

[http://www.theswingcall.com](http://www.theswingcall.com)G & LECTURE SOUS LES ETOILES avec A7 production, The Swing Call & The Big Hop Swing 18h-19h INITIATION LINDY HOP avec The Swing Call 19h-21h GRAND BAL SWING avec concert de @The Big Hop Swing DEMOS avec les danseurs.ses @The Swing Call 21h film CLAUDE MCKAY, DE HARLEM A MARSEILLE. Documentaire de Matthieu Verdeil A7production Entrée gratuite BAL SWING, INITIATION & DEMOS DANSE C’est la fin des années 20, à Harlem, le lindy hop émerge dans la communauté afro-américaine alors touchée de plein fouet par la ségrégation. Il naît d’abord, comme « danse de rue » dans le sens social du terme puis se répand dans les clubs de jazz aux quatre coins des Etats-Unis. Contre toute attente, cette danse centenaire est plus que jamais d’actualité ! En préambule à la projection De Harlem à Marseille, on invite le public à entrer dans la danse avec une initiation et des démos enlevées par la troupe de @The Swing Call puis un grand bal live avec @The Big Hop Swing qui nous replonge dans les plus grands classiques du jazz d’époque. Un hommage dansé ! PROJECTION & LECTURE SOUS LES ETOILES A la tombée de la nuit, ce film est un voyage dans les années 20, de Harlem à Marseille, en passant par Moscou et le Maroc, sur les traces de l’écrivain jamaïcain-américain Claude McKay. Figure de proue de la Renaissance de Harlem, cet auteur inclassable vagabonde pendant plus d’une dizaine d’années en Europe, fréquentant les avant-gardes artistiques et politiques, et devient un précurseur de la littérature et de la cause noire. Il fait plusieurs long séjours à Marseille, où se situe l’action de son fameux roman Banjo, ainsi que l’inédit Romance in Marseille, publié cette année en français. Le film, littéraire, visuel et musical, met en résonance les mots de Claude McKay, le jazz, les images des artistes de l’époque et les archives documentaires, pour recréer les décors et les ambiances des romans. Une soirée proposée par : A7production [https://www.facebook.com/a7prod7](https://www.facebook.com/a7prod7) The Swing Call www.theswingcall.com [https://www.facebook.com/theswingcall.swing.marseille](https://www.facebook.com/theswingcall.swing.marseille) The Big Hop Swing [https://www.facebook.com/thebighopswing](https://www.facebook.com/thebighopswing) En partenariat avec la Mairie du 1-7 et le Consulat des Etats-Unis à Marseille. Bar et restauration rapide par le Molotov Mesures sanitaires : Pass sanitaire ou test PCR ou antigénique

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



