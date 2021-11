Sainte-Foy Sainte-Foy 76590, Sainte-Foy Soirée harengs Sainte-Foy Sainte-Foy Catégories d’évènement: 76590

Sainte-Foy

Soirée harengs Sainte-Foy, 20 novembre 2021, Sainte-Foy. Soirée harengs Sainte-Foy

2021-11-20 19:30:00 – 2021-11-20

Sainte-Foy 76590 Sainte-Foy Soirée organisé par le comité des fêtes.

Menu adulte 10 €

1 apéritif , 2 harengs, fromage, grillé aux pommes, café

menu enfants – de 18 ans

1 boisson, saucisses pommes de terre, fromage, glace Réservations à la mairie le 4 novembre de 17h30 à 19h . Places limitées.

Possibilité de vente à emporter , 3 € la part ( 2 harengs et pommes de terre ) il faut commander le 4 novembre également . Soirée organisé par le comité des fêtes.

Menu adulte 10 €

1 apéritif , 2 harengs, fromage, grillé aux pommes, café

menu enfants – de 18 ans

1 boisson, saucisses pommes de terre, fromage, glace Réservations à la mairie le 4 novembre de 17h30 à 19h … +33 2 35 83 32 90 Soirée organisé par le comité des fêtes.

Menu adulte 10 €

1 apéritif , 2 harengs, fromage, grillé aux pommes, café

menu enfants – de 18 ans

1 boisson, saucisses pommes de terre, fromage, glace Réservations à la mairie le 4 novembre de 17h30 à 19h . Places limitées.

Possibilité de vente à emporter , 3 € la part ( 2 harengs et pommes de terre ) il faut commander le 4 novembre également . Sainte-Foy

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 76590, Sainte-Foy Autres Lieu Sainte-Foy Adresse Ville Sainte-Foy lieuville Sainte-Foy