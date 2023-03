Soirée harengs Saint-Pierre-Bénouville Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-Bénouville

Soirée harengs, 18 novembre 2023, Saint-Pierre-Bénouville . Soirée harengs Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

2023-11-18 19:00:00 – 2023-11-18 Saint-Pierre-Bénouville

Seine-Maritime Soirée hareng organisé par le foyer rural à la salle des charmilles.

3 formules au choix :

– Venez cherchez vos harengs grillés pour les déguster chez vous en famille ou entre amis

– Dégustez vos harengs sur place à la salle des Charmilles

foyerrual.stpierrebenouville@gmail.com +33 2 35 04 30 99

