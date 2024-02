Soirée Harengs Rhinau, samedi 2 mars 2024.

Soirée Harengs Rhinau Bas-Rhin

Réservation et paiement à l’avance

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Rhinau organise sa traditionnelle soirée Harengs.

Au menu

Harengs marines à la crème, fumés et matjess (à volonté) et pommes de terre cuites à l’eau

Ou échine de porc/ frites /salade

Café et dessert compris EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

31 rue de la Chasse

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est

