SOIRÉE HARENGS OU WAEDELE

3 décembre 2022

111 rue de la Chapelle – Salle communale Avricourt Moselle

19:00:00 – 23:00:00

Moselle Avricourt 13 EUR Cette soirée est proposée par l’association Martin Pêcheur. Le paiement s’effectue à la réservation (avant le 21/11). Menu : harengs ou waedele, pommes de terre, fromage, dessert et café. +33 3 87 24 73 10 Avricourt

