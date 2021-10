Le Folgoët Le Folgoët Finistère, Le Folgoët Soirée Hallowenn Le Folgoët Le Folgoët Catégories d’évènement: Finistère

Le Folgoët

Soirée Hallowenn Le Folgoët, 31 octobre 2021, Le Folgoët. Soirée Hallowenn 2021-10-31 19:00:00 – 2021-10-31 01:00:00

Le Folgoët Finistère Le Folgoët DJ Cocktail music animation et repas Paella avec Paella Plus (du marché de Lesneven).

Repas sur inscription avant le 25 octobre. comiteanimationlefolgoet@gmail.com DJ Cocktail music animation et repas Paella avec Paella Plus (du marché de Lesneven).

Repas sur inscription avant le 25 octobre. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Folgoët Autres Lieu Le Folgoët Adresse Ville Le Folgoët lieuville 48.56461#-4.32365