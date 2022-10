Soirée halloweenesque Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Pyrnes-Atlantiques

Soirée halloweenesque Artix, 29 octobre 2022, Artix. Soirée halloweenesque

Avenue de la 2ème Division Blindée Salle polyvalente Artix Pyrnes-Atlantiques Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée

2022-10-29 – 2022-10-29

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée

Artix

Pyrnes-Atlantiques Artix 8 EUR Buffet de l’horreur : soupe à la citrouille, viandes grillées et rôties, bar à salade, desserts de la terreur.

A partir de 23h : entrée libre. Buffet de l’horreur : soupe à la citrouille, viandes grillées et rôties, bar à salade, desserts de la terreur.

A partir de 23h : entrée libre. +33 6 32 11 38 38 Comité des fêtes

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Artix, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Artix Adresse Artix Pyrnes-Atlantiques Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Ville Artix lieuville Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Departement Pyrnes-Atlantiques

Artix Artix Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/artix/

Soirée halloweenesque Artix 2022-10-29 was last modified: by Soirée halloweenesque Artix Artix 29 octobre 2022 Artix Avenue de la 2ème Division Blindée Salle polyvalente Artix Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Artix Pyrnes-Atlantiques