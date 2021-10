Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Soirée Halloween Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Soirée Halloween 2021-10-30 – 2021-10-30 Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre EUR 22 Soirée Halloween organisée par le Bar Musical Dan Karaoké. Groupe Couleur Café en live à partir de 20h.

Concours de déguisement en solo et en couple, cadeaux surprise pour les gagnants. Menu Entrée + Plat + Dessert à 22€

Punch Maison

Velouté de potimarron et sa toile d’araignée

Morceau de cuisse de dinde, osso bucco et écrasé de pomme de terre

Fourmis de crème caramel au coulis sanglant. +33 7 72 77 90 51 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

