V and B Brétigny, le vendredi 29 octobre à 18:00

[SOIREE HALLOWEEN] ——————– ### La fameuse soirée d’halloween fait son retour le Vendredi 29 Octobre… BOUH ! Au programme : > Les copains ENVEAK et ses acolytes aux platines ! > 1 déguisement = 1 cadeau > Un COCKTAIL SURPRISE > Une ambiance DARK Venez nombreux ! En espérant que vous en sortirez vivants…

Entrée gratuite sans réservation !

Rendez-vous de 18h à 23h pour un Afterwork d’anthologie et plus dark que jamais !!! V and B Brétigny 12 rue du poitou, Brétigny Brétigny-sur-Orge Essonne

2021-10-29T18:00:00 2021-10-29T23:00:00

